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На водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 14:52
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

С начала июня количество погибших составляет более 170 человек

На водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Почти пол тысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Напомним, по состоянию на 26 июня 2018 года сообщалось, что на водоемах Украины с начала июня погибли 163 человека.

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Теги публикации: ГСЧС, водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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