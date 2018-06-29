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На водоймах України з початку року загинули майже 500 осіб, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 14:52
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

З початку червня кількість загиблих становить понад 170 осіб

На водоймах України з початку року загинули майже 500 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Майже пів тисячі громадян потонули у водоймах країни з початку року. Лише з початку червня кількість загиблих становить понад 170 чоловік", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

Нагадаємо, станом на 26 червня 2018 року повідомлялося, що на водоймах України з початку червня загинули 163 людини.

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Теги публікації: ДСНС, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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