На водоймах України з початку року загинули майже 500 осіб, - ДСНС

З початку червня кількість загиблих становить понад 170 осіб

На водоймах України з початку року загинули майже 500 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Майже пів тисячі громадян потонули у водоймах країни з початку року. Лише з початку червня кількість загиблих становить понад 170 чоловік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

Нагадаємо, станом на 26 червня 2018 року повідомлялося, що на водоймах України з початку червня загинули 163 людини.