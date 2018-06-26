На водоемах Украины с начала июня погибли 163 человека, - ГСЧС

На протяжении минувших суток, 25 июня 2018 года, на водоемах Украины погибли 8 украинцев

На водоемах Украины с начала июня погибли 163 человека, из них 19 детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"163 человека уже утонули в этом месяце. Из них, к сожалению, 19 детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на протяжении минувших суток, 25 июня 2018 года, на водоемах Украины погибли 8 украинцев, а с начала года - 481 человек.

"В целом, с начала года на водоемах страны уже погиб 481 человек, что на 90 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (391 человек в 2017-м)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за неделю, с 18 по 24 июня 2018 года, на водоемах Украины погибли 39 человек.