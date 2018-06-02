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На водоемах в Украине погибли более 300 человек с начала года

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 20:16
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В мае в Украине зафиксировали 118 смертей на воде

Более 300 человек погибли в Украине на водоемах, начиная с 2018 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Только в течение мая этого года на водоемах зафиксировано 118 смертей. Поэтому с началом купального сезона спасатели начали рейды по водоемам Украины, чтобы провести профилактическую работу с отдыхающими.

"Для того, чтобы предупредить людей о легкомысленном отношении к безопасности - на реки и озера вышли спасатели ГСЧС. Со всеми отдыхающими они ежедневно проводят профилактические беседы и приводят основные причины утопления", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель председателя Национальной полиции В'вячеслав Аброськин сообщил, что 30 мая 2018 года на водоемах Украины утонули пятеро детей.

В Волынской области утонули два мальчика, еще по одной смерти зафиксировали в Винницкой, Тернопольской областях и в Киеве.

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Теги публикации: ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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