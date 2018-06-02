На водоемах в Украине погибли более 300 человек с начала года

В мае в Украине зафиксировали 118 смертей на воде

Более 300 человек погибли в Украине на водоемах, начиная с 2018 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Только в течение мая этого года на водоемах зафиксировано 118 смертей. Поэтому с началом купального сезона спасатели начали рейды по водоемам Украины, чтобы провести профилактическую работу с отдыхающими.

"Для того, чтобы предупредить людей о легкомысленном отношении к безопасности - на реки и озера вышли спасатели ГСЧС. Со всеми отдыхающими они ежедневно проводят профилактические беседы и приводят основные причины утопления", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель председателя Национальной полиции В'вячеслав Аброськин сообщил, что 30 мая 2018 года на водоемах Украины утонули пятеро детей.

В Волынской области утонули два мальчика, еще по одной смерти зафиксировали в Винницкой, Тернопольской областях и в Киеве.