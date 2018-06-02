На водоймах в Україні загинули понад 300 людей із початку року

У травні в Україні зафіксували 118 смертей на воді

Понад 300 людей загинули в Україні на водоймах, починаючи з 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Лише протягом травня цього року на водоймах зафіксовано 118 смертей. Тому з початком купального сезону рятувальники розпочали рейди по водоймах України, аби провести профілактичну роботу із відпочивальниками.

"Для того, щоб попередити людей про легковажне ставлення до безпеки - на річки та озера вийшли рятувальники ДСНС. З усіма відпочивальниками вони щодня проводять профілактичні бесіди та наводять основні причини утоплення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що 30 травня 2018 року на водоймах України потонули п'ятеро дітей.

У Волинській області втопилося два хлопчика, ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві.