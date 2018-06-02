Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На водоймах в Україні загинули понад 300 людей із початку року

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 20:16
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У травні в Україні зафіксували 118 смертей на воді

Понад 300 людей загинули в Україні на водоймах, починаючи з 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Лише протягом травня цього року на водоймах зафіксовано 118 смертей. Тому з початком купального сезону рятувальники розпочали рейди по водоймах України, аби провести профілактичну роботу із відпочивальниками.

"Для того, щоб попередити людей про легковажне ставлення до безпеки - на річки та озера вийшли рятувальники ДСНС. З усіма відпочивальниками вони щодня проводять профілактичні бесіди та наводять основні причини утоплення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що 30 травня 2018 року на водоймах України потонули п'ятеро дітей.

У Волинській області втопилося два хлопчика, ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води у водоймах України
Теги публікації: ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top