Водійські права після штрафу за сп’яніння: як їх повернути
Позбавлення водійського посвідчення за п’яну їзду в Україні карається суворими штрафами та позбавленням прав на період до 10 років. Однак після того, як цей термін спливе, водійське посвідчення можна повернути.
Як це зробити, у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч.
Керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також відмова від проходження медичного огляду, передбачає адміністративну відповідальність згідно зі ст. 130 КУпАП. Покарання включає штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 грн і позбавлення права керування на строк від 1 до 10 років залежно від повторності порушення.
Для відновлення водійських прав після закінчення строку позбавлення, визначеного судом, необхідно пройти позачерговий медичний огляд, а також скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Якщо у водійському посвідченні зазначено декілька категорій, іспити складаються за найвищою категорією.
Адвокатка звертає увагу на те, що водії, які вперше отримали посвідчення (на 2 роки) та були позбавлені прав, не можуть відновити попереднє посвідчення. Документ вилучається та знищується.
Поновлення права на керування транспортними засобами в такому випадку здійснюється по завершенню строку позбавлення права на керування після перепідготовки в навчальному закладі з теоретичної та практичної частини та успішного складення теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Також необхідно пройти позачерговий медичний огляд. Видане посвідчення водія вважатиметься таким, що видано вперше (тобто видається строком на 2 роки).
Суворі санкції за керування у стані сп’яніння спрямовані на підвищення безпеки на дорогах. Такі порушення становлять велику небезпеку для життя й здоров’я учасників дорожнього руху.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українське законодавство передбачає суворі санкції за порушення Правил дорожнього руху, включаючи позбавлення права керування транспортним засобом. Такі рішення ухвалює виключно суд. Основні підстави для позбавлення водійського посвідчення: керування у стані сп’яніння, створення аварійної ситуації, ігнорування вимоги поліції зупинитися, порушення правил на залізничному переїзді, ДТП з пошкодженням майна, керування несправним авто.
В Україні керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння карається значними штрафами та позбавленням прав. До адміністративної відповідальності притягують за керування у стані сп’яніння, передачу керування нетверезій особі, відмову від огляду на стан сп’яніння, вживання алкоголю після ДТП або зупинки поліцією. За таке порушення передбачений штраф до 51 тис. гривень з конфіскацією авто.
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