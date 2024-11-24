Водительские права после штрафа за опьянение: как их вернуть

Лишение водительского удостоверения за пьяную езду в Украине карается строгими штрафами и лишением прав на период до 10 лет. Однако после того, как этот срок истечет, водительское удостоверение можно вернуть.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также отказ от прохождения медицинского осмотра предусматривает административную ответственность согласно ст. 130 КУоАП. от 1 до 10 лет в зависимости от повторности нарушения.

Для восстановления водительских прав по истечении срока лишения, признанного судом, необходимо пройти внеочередное медицинское освидетельствование, а также сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Если в водительском удостоверении указано несколько категорий, экзамены сдаются по самой высокой категории.

Адвокат обращает внимание на то, что водители, впервые получившие удостоверение (на 2 года) и лишенные прав, не могут восстановить предыдущее удостоверение. Документ изымается и уничтожается.

Возобновление права на управление транспортными средствами в таком случае осуществляется по истечении срока лишения права на управление после переподготовки в учебном заведении по теоретической и практической части и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Также необходимо пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Выданное водительское удостоверение будет считаться выданным впервые (т.е. выдается сроком на 2 года).

Строгие санкции за управление в состоянии опьянения направлены на повышение безопасности дорог. Такие нарушения представляют большую опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.