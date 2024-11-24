Водительские права после штрафа за опьянение: как их вернуть
Лишение водительского удостоверения за пьяную езду в Украине карается строгими штрафами и лишением прав на период до 10 лет. Однако после того, как этот срок истечет, водительское удостоверение можно вернуть.
Как это сделать, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч.
Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также отказ от прохождения медицинского осмотра предусматривает административную ответственность согласно ст. 130 КУоАП. от 1 до 10 лет в зависимости от повторности нарушения.
Для восстановления водительских прав по истечении срока лишения, признанного судом, необходимо пройти внеочередное медицинское освидетельствование, а также сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Если в водительском удостоверении указано несколько категорий, экзамены сдаются по самой высокой категории.
Адвокат обращает внимание на то, что водители, впервые получившие удостоверение (на 2 года) и лишенные прав, не могут восстановить предыдущее удостоверение. Документ изымается и уничтожается.
Возобновление права на управление транспортными средствами в таком случае осуществляется по истечении срока лишения права на управление после переподготовки в учебном заведении по теоретической и практической части и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Также необходимо пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Выданное водительское удостоверение будет считаться выданным впервые (т.е. выдается сроком на 2 года).
Строгие санкции за управление в состоянии опьянения направлены на повышение безопасности дорог. Такие нарушения представляют большую опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинское законодательство предусматривает строгие санкции за нарушение Правил дорожного движения, включая лишение права вождения транспортного средства. Такие решения принимаются исключительно судом. Основные основания для лишения водительских прав являются: управление в состоянии опьянения, создание аварийной ситуации, игнорирование требования полиции остановиться, нарушение правил на железнодорожном переезде, ДТП с повреждением имущества, управление неисправным авто.
В Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения наказывается значительными штрафами и лишением водительских прав. К административной ответственности привлекают за управление в состоянии опьянения, передачу управления нетрезвому лицу, отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, употребление алкоголя после ДТП или остановки полицией. За такое нарушение предусмотрен штраф до 51 тыс. гривен с конфискацией авто.
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