Водійське посвідчення в Україні: які категорії та з якого віку доступні

Раніше РБК-Україна писало, що у деяких країнах водіям з України потрібно мати міжнародне посвідчення водія, оскільки українські права не визнаються там. 89 країн визнають українське національне посвідчення водія, відповідно до Віденської Конвенції 1968 року. Проте 44 країни вимагають міжнародне посвідчення.

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