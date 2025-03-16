Водительское удостоверение в Украине: какие категории и с какого возраста доступны

Ранее РБК-Украина писало, что в некоторых странах водителям из Украины нужно иметь международное водительское удостоверение, поскольку украинские права не признаются там. 89 стран признают украинское национальное водительское удостоверение, согласно Венской Конвенции 1968 года. Однако 44 страны требуют международное удостоверение.

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