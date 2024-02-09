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Водіїв просять бути обережнішими. Рятувальники попередили про ожеледицю на дорогах України

Ілюстративне фото: рятувальники попередили про ожеледицю на дорогах України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у суботу, 10 лютого, майже по усій території України очікуються дощі та сніг. Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

За даними синоптиків, у Карпатах та на Закарпатті завтра очікується сильний дощ. А ось в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській можлива ожеледиця на дорогах.

Аналогічна ситуація прогнозується і в Житомирській, Київській, Черкаській областях та Києві.

Рятувальники порадили водіям утриматись від далеких поїздок власним транспортом. Дотримуватись правил безпеки та правил дорожнього руху.

 

Фото: попередження про негоду (facebook.com/UkrHMC)

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