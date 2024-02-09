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Водителей просят быть осторожнее. Спасатели предупредили об гололедице на дорогах Украины

Иллюстративное фото: спасатели предупредили об гололедице на дорогах Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в субботу, 10 февраля, почти по всей территории Украины ожидается дождь и снег. Спасатели предупреждают об гололеде на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным синоптиков, в Карпатах и Закарпатье завтра ожидается сильный дождь. А вот в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской возможна гололедица на дорогах.

Аналогичная ситуация прогнозируется и в Житомирской, Киевской, Черкасской областях и Киеве.

Спасатели посоветовали водителям воздержаться от дальних поездок по собственному транспорту. Соблюдать правила безопасности и правила дорожного движения.

 

Фото: предупреждение о непогоде (facebook.com/UkrHMC)

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