Водіїв попередили про ускладнення руху на трасі Одеса-Рені

На трасі Одеса-Рені з 1 вересня можливе ускладнення руху через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"З 1 вересня можливе ускладнення руху на ділянках автомобільної дороги Одеса-Рені, у звʼязку з аварійно-ремонтними роботами дорожнього покриття. Це може вплинути на пропускну спроможність транзитної ділянки", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ просять водіїв врахувати дану інформацію та завчасно планувати свої поїздки.

З розкладом виконання робіт можна ознайомитися за посиланням.