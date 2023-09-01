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Водіїв попередили про ускладнення руху на трасі Одеса-Рені

Одеська область, П'ятниця 01 вересня 2023 13:20
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Водіїв попередили про ускладнення руху на трасі Одеса-Рені Фото: водіїв попередили про ускладнення руху на трасі Одеса-Рені (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На трасі Одеса-Рені з 1 вересня можливе ускладнення руху через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"З 1 вересня можливе ускладнення руху на ділянках автомобільної дороги Одеса-Рені, у звʼязку з аварійно-ремонтними роботами дорожнього покриття. Це може вплинути на пропускну спроможність транзитної ділянки", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ просять водіїв врахувати дану інформацію та завчасно планувати свої поїздки.

З розкладом виконання робіт можна ознайомитися за посиланням.

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