Водителей предупредили об усложнении движения на трассе Одесса-Рени

На трассе Одесса-Рени с 1 сентября возможно усложнение движения из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"С 1 сентября возможно усложнение движения на участках автомобильной дороги Одесса-Рени, в связи с аварийно-ремонтными работами дорожного покрытия. Это может повлиять на пропускную способность транзитного участка", - говорится в сообщении.

В ГПСУ просят водителей учесть данную информацию и заблаговременно планировать свои поездки.

С расписанием выполнения работ можно ознакомиться по ссылке.