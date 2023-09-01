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Водителей предупредили об усложнении движения на трассе Одесса-Рени

Одесская область, Пятница 01 сентября 2023 13:20
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Водителей предупредили об усложнении движения на трассе Одесса-Рени Фото: водителей предупредили об осложнениях движения на трассе Одесса-Рени (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На трассе Одесса-Рени с 1 сентября возможно усложнение движения из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"С 1 сентября возможно усложнение движения на участках автомобильной дороги Одесса-Рени, в связи с аварийно-ремонтными работами дорожного покрытия. Это может повлиять на пропускную способность транзитного участка", - говорится в сообщении.

В ГПСУ просят водителей учесть данную информацию и заблаговременно планировать свои поездки.

С расписанием выполнения работ можно ознакомиться по ссылке.

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