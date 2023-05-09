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Водіїв попередили про ускладнення руху на дорозі "Одеса - Рені"

Фото: водіїв попередили про ускладнення руху на дорозі "Одеса - Рені" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Водіїв попередили про ускладнення руху на автомобільній дорозі "Одеса - Рені" в районі контрольного посту "Маяки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням не Держприкордонслужбу.

Як повідомили у відомстві, там з 08:30 10 травня по 18:00 14 травня будуть здійснюватися ремонтні роботи. У зв'язку з цим рух даною ділянкою буде ускладнено.

Проїзд транспортних засобів, можливо, здійснюватиметься шляхом реверсного руху.

Водіїв просять врахувати можливість затримки плануючи свої поїздки.

Зазначимо, вчора прикордонники попереджали, що Польща може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" через акцію протесту.

Нагадаємо, на початку квітня польські фермери погрожували заблокувати на кілька днів пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" через значний імпорт зерна з України.

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