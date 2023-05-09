Водіїв попередили про ускладнення руху на дорозі "Одеса - Рені"

Водіїв попередили про ускладнення руху на автомобільній дорозі "Одеса - Рені" в районі контрольного посту "Маяки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням не Держприкордонслужбу.

Як повідомили у відомстві, там з 08:30 10 травня по 18:00 14 травня будуть здійснюватися ремонтні роботи. У зв'язку з цим рух даною ділянкою буде ускладнено.

Зазначимо, вчора прикордонники попереджали, що Польща може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" через акцію протесту.

Нагадаємо, на початку квітня польські фермери погрожували заблокувати на кілька днів пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" через значний імпорт зерна з України.

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