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Водіїв попередили про сильний туман та дали важливі поради безпечної їзди

Фото: поліція попередила водіїв про погану видимість у туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні до кінця доби та 9 грудня в Україні, крім східних областей, очікується сильний туман та місцями снігопад, видимість скоротиться до 200-500 м.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram патрульної поліції України.

Погіршення видимості відповідає першому рівню небезпеки – жовтому. У поліції закликали учасників дорожнього руху бути уважними та обережними.

Водiї:

  • відмовтеся від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
  • знижуйте швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих закладів;
  • збільшуйте дистанцію між автомобілями;
  • за наявності протитуманних фар, увімкніть їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов'язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
  • використовуйте засоби пасивної безпеки як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходи:

  • будьте особливо уважні та переходьте дорогу тільки у певних місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулятора;
  • у темний час доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі;
  • будьте помітними.

Раніше ми писали, що на Харківщині через сильний снігопад і ожеледицю частково перекриють кілька трас міжнародного та національного значення.

Також повідомлялося, що водіїв у Дніпрі закликали якнайшвидше прибрати свої автомобілі з вулиць. Це потрібно для того, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки, яка ліквідує наслідки негоди.

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