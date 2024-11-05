За популярне порушення водіїв в Україні хочуть позбавляти прав: деталі законопроекту

Законопроект пропонує внести зміни до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), які посилять покарання за повторні порушення правил на переходах, перехрестях та при здійсненні обгонів:

Якщо водія протягом року вже притягали до відповідальності за такі порушення, при наступному випадку він заплатить штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів (1020 гривень).

При дворазовому порушенні протягом року штраф зростає до 2 550 гривень, а також настає позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до одного року.

Важливо, що відтепер усне попередження в таких випадках застосовуватися не буде. Відповідні зміни пропонуються до статті 22 КУпАП, що робить обмеження ще більш суворими. Законопроект наразі перебуває на розгляді в парламенті, і за його прийняття остаточне рішення ще має бути ухвалено.