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За популярное нарушение водителей в Украине хотят лишать прав: детали законопроекта

Украина, Вторник 05 ноября 2024 15:04
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За популярное нарушение водителей в Украине хотят лишать прав: детали законопроекта Фото: проезд на желтый свет станет причиной лишения прав (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает более жесткие меры наказания для водителей. В частности, за повторные нарушения предлагают лишать прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), усиливающие наказания за повторные нарушения правил на переходах, перекрестках и при осуществлении обгонов:

  • Если водитель в течение года уже привлекался к ответственности за такие нарушения, при следующем случае он заплатит штраф в размере 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 гривен).
  • При двукратном нарушении в течение года штраф увеличивается до 2 550 гривен, а также наступает лишение права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Важно, что отныне устное предупреждение в таких случаях применяться не будет. Соответствующие изменения предлагаются в статью 22 КУоАП, что делает ограничения еще более строгими. Законопроект находится на рассмотрении в парламенте, и окончательное решение по его принятию ещё должно быть принято.

Напомним, что правила дорожного движения с 1 ноября переходят на "зимний период". На дорогах всех городов Украины будет установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

Кроме того, украинцы предлагают внедрить технологии виртуальной реальности для сдачи водительских экзаменов в Украине.

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