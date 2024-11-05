За популярное нарушение водителей в Украине хотят лишать прав: детали законопроекта

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает более жесткие меры наказания для водителей. В частности, за повторные нарушения предлагают лишать прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), усиливающие наказания за повторные нарушения правил на переходах, перекрестках и при осуществлении обгонов:

Если водитель в течение года уже привлекался к ответственности за такие нарушения, при следующем случае он заплатит штраф в размере 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 гривен).

При двукратном нарушении в течение года штраф увеличивается до 2 550 гривен, а также наступает лишение права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Важно, что отныне устное предупреждение в таких случаях применяться не будет. Соответствующие изменения предлагаются в статью 22 КУоАП, что делает ограничения еще более строгими. Законопроект находится на рассмотрении в парламенте, и окончательное решение по его принятию ещё должно быть принято.