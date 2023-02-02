Водіїв на окупованій частині Донецької області змушують міняти "права", - Генштаб

Окупаційний режим у низці районів Донецької області змушує водіїв змінювати українські посвідчення на "права" стандарту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У Горлівці тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина РФ є неможливим", - йдеться у повідомленні. Повідомляється, що працівникам транспортних підприємств загарбники визначили крайній термін заміни українських прав до 1 травня 2023 року. Тих, хто не виконає поставлених вимог, мають намір звільняти.