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Водіїв на окупованій частині Донецької області змушують міняти "права", - Генштаб

Фото: окупанти змушують українців міняти посвідчення водія (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупаційний режим у низці районів Донецької області змушує водіїв змінювати українські посвідчення на "права" стандарту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У Горлівці тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина РФ є неможливим", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що працівникам транспортних підприємств загарбники визначили крайній термін заміни українських прав до 1 травня 2023 року. Тих, хто не виконає поставлених вимог, мають намір звільняти.

Раніше ми писали, що росіяни готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, зокрема, у Горлівці Донецької області.

Також повідомлялося, що Росія більше не евакуює своїх поранених солдатів до тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область), оскільки в ній переповнені всі лікарні.

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ГорлівкаДонецька областьокупантиВодійське посвідчення