Росіяни планують мобілізувати в окупованій Горлівці 2 000 осіб, - ЦНС

Росіяни готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Горлівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Так, у захопленому місті ворог створює своє "ГІБДД". "Колишнє "керівництво", яке складалося з колаборантів, замінили громадянами РФ, а рядових інспекторів поінформували, що з них знята бронь", - зазначили у ЦНС. Водночас, як вказують у Центрі спротиву, окупаційні "військові комісаріати" отримали рознарядку на мобілізацію ще 2 000 осіб. У Горлівці вже зараз збільшена кількість патрулів.