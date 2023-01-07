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Росіяни планують мобілізувати в окупованій Горлівці 2 000 осіб, - ЦНС

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Субота 07 січня 2023 03:48
Росіяни планують мобілізувати в окупованій Горлівці 2 000 осіб, - ЦНС Фото: Окупанти планують мобілізувати у Горлівці 2 000 осіб (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Горлівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Так, у захопленому місті ворог створює своє "ГІБДД".

"Колишнє "керівництво", яке складалося з колаборантів, замінили громадянами РФ, а рядових інспекторів поінформували, що з них знята бронь", - зазначили у ЦНС.

Водночас, як вказують у Центрі спротиву, окупаційні "військові комісаріати" отримали рознарядку на мобілізацію ще 2 000 осіб. У Горлівці вже зараз збільшена кількість патрулів.

Нагадаємо, в ГУР МО України розповіли, що Росія хоче мобілізувати ще близько півмільйона осіб.

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