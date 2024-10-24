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Чи випишуть водію штраф за їзду без аптечки: відповідь юриста

Четвер 24 жовтня 2024 13:48
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Чи випишуть водію штраф за їзду без аптечки: відповідь юриста За їзду без аптечки водієві можуть виписати штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко
Експерт: Вадим Володарський

В Україні експлуатація транспортного засобу за відсутності медичної аптечки забороняється. За це водія можуть притягнути до адміністративної відповідальності - виписати штраф.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Вадим Володарський.

Коли саме можуть виписати штраф через аптечку

Експерт пояснив: щоб визначити, коли водія можуть оштрафувати, варто звернутися до розділу 31 Правил дорожнього руху (ПДР). Саме він визначає, в яких випадках експлуатація транспортних засобів (ТЗ) заборонена.

Так, обов'язковість наявності у ТЗ медичної аптечки передбачена підпунктом "є" пункту 31.4.7 ПДР.

"Експлуатація транспортного засобу забороняється, якщо відсутня "медична аптечка з нанесеними на неї відомостями про тип ТЗ, для якого вона призначена, - на мотоциклі з боковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі, мікроавтобусі, тролейбусі, автомобілі, що перевозить небезпечний вантаж", - уточнив юрист.

У ПДР зазначається, що "аптечка, перелік медикаментів якої відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного засобу", повинна бути в закріпленому стані - в місці, визначеному підприємством-виробником.

Якщо ж конструкцією ТЗ такого місця не передбачено, медична аптечка має розташовуватись "у легкодоступних місцях".

"Про строк придатності препаратів у аптечці там нічого не сказано. Тому формально за наявності самої аптечки (навіть "нерозпакованої") правових підстав для штрафу немає", - зауважив Володарський.

Який штраф загрожує водієві за їзду без аптечки

Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), виписати водієві штраф можуть за керування транспортним засобом (ТЗ), який:

  • має несправності системи гальмового або рульового керування
  • має несправності тягово-зчіпного пристрою
  • має несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби)
  • має інші технічні несправності, з якими (відповідно до встановлених правил) експлуатація його забороняється
  • переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів

Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 грн.

Якщо ж водій керує несправним транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів (або ж технічний стан цього ТЗ і обладнання не відповідають вимогам стандартів, Правил дорожнього руху і технічної експлуатації), йому загрожує накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 680 грн.

Володарський уточнив, що повторне впродовж року вчинення такого порушення тягне за собою більш жорсткі санкції:

  • або накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн до 1700 грн) із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців
  • або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що при порушенні перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, зі скаргою можна звернутись до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті - Укртрансбезпеки.

Розгляд справ щодо таких адміністративних правопорушень законом віднесено до компетенції органів Національної поліції. Тож у випадку керування водієм транспортним засобом, в якому відсутня медична аптечка, можна звертатись і до правоохоронців.

Читайте також, що чекає на водіїв, які не сплатили штраф у визначені законодавством строки.

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