Водіїв з індивідуальними номерами попередили про важливе правило

Водії, які користуються індивідуальними номерними знаками (ІНЗ), повинні мати під час поїздки не лише електронні документи в "Дії", а й оригінал пластикового свідоцтва про реєстрацію автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Чому "Дії" недостатньо

Індивідуальний номерний знак є додатковим до основного державного номерного знака. Його виготовляють на замовлення власника та використовують після офіційного закріплення за конкретним автомобілем.

Після отримання ІНЗ власник має протягом 10 днів звернутися до територіального сервісного центру МВС для перереєстрації авто.

Під час цієї процедури інформацію про індивідуальний номер вносять до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а у свідоцтві про реєстрацію в графі "Особливі відмітки" роблять відповідний запис. Сам документ при цьому підлягає заміні.

Саме запис у пластиковому свідоцтві підтверджує законність використання ІНЗ.

Водночас в електронному свідоцтві про реєстрацію в "Дії" інформація про індивідуальний номер у графі "Особливі відмітки" не відображається. Тому під час керування автомобілем з ІНЗ необхідно мати при собі пластикове свідоцтво з відповідним записом.

Що потрібно знати власникам ІНЗ

Є ще кілька правил використання індивідуальних номерних знаків:

За кордон - тільки зі стандартними номерами. ІНЗ не замінює державний реєстраційний номер і може використовуватися замість нього лише на території України. Перед виїздом за кордон на авто мають бути встановлені стандартні державні номери.

ІНЗ не замінює державний реєстраційний номер і може використовуватися замість нього лише на території України. Перед виїздом за кордон на авто мають бути встановлені стандартні державні номери. ІНЗ закріплюється за власником. Якщо автомобіль продають або перереєстровують на іншу особу, індивідуальний номер може залишитися у попереднього власника, щоб надалі встановити його на інший транспортний засіб.

Якщо автомобіль продають або перереєстровують на іншу особу, індивідуальний номер може залишитися у попереднього власника, щоб надалі встановити його на інший транспортний засіб. Потрібна перереєстрація. Самовільно встановлювати та використовувати ІНЗ без проведення відповідної реєстраційної дії у сервісному центрі МВС протягом 10 днів після його отримання заборонено.

У сервісному центрі МВС закликали водіїв перед поїздкою перевіряти наявність необхідних документів.