Водії можуть попасти на штраф через пішоходів: про що йдеться

Про яке порушення та штраф ідеться

Патрульні розповіли, як нещодавно притягнули до відповідальності водія, який не пропустив пішоходів у встановленому місці.

Зазначається, що подія трапилася в Шевченківському районі Києва.

"Інспектори помітили автомобіль Volkswagen, водій якого не надав переваги в русі громадянам, які переходили дорогу пішохідним переходом", - уточнили правоохоронці.

Момент порушення ПДР водієм (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

З огляду на таку ситуацію, інспектори:

швидко зупинили керманича

роз'яснили йому небезпечні наслідки таких дій

винесли постанову за частиною 1 статті 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП

Насамкінець українцям нагадали: згідно з пунктом 18.1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість. А в разі потреби - зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

"Кермуйте відповідально", - підсумували патрульні та оприлюднили відео з місця події.

Зазначимо, що згідно з частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), громадян можуть покарати:

за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів (більш як на 20 кілометрів на годину)

за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг

за порушення правил перевезення вантажів

за порушення правил буксирування транспортних засобів

за порушення правил зупинки, стоянки

за порушення правил проїзду пішохідних переходів

за ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах

за порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками

Такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.