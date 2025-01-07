Водители могут попасть на штраф из-за пешеходов: о чем речь

О каком нарушении и штрафе идет речь

Патрульные рассказали, как недавно привлекли к ответственности водителя, который не пропустил пешеходов в установленном месте.

Отмечается, что происшествие случилось в Шевченковском районе Киева.

"Инспекторы заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого не предоставил преимущества в движении гражданам, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", - уточнили правоохранители.

Момент нарушения ПДД водителем (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Учитывая такую ситуацию, инспекторы:

быстро остановили водителя

разъяснили ему опасные последствия таких действий

вынесли постановление по части 1 статьи 122 (Нарушение правил дорожного движения) КУоАП

В завершение украинцам напомнили: согласно пункту 18.1 ПДД Украины, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен сбавить скорость. А в случае необходимости - остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

"Водите ответственно", - подытожили патрульные и опубликовали видео с места происшествия.

Отметим, что согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях(КУоАП), граждан могут наказать:

за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств (более чем на 20 километров в час)

за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог

за нарушение правил перевозки грузов

за нарушение правил буксировки транспортных средств

за нарушение правил остановки, стоянки

за нарушение правил проезда пешеходных переходов

за непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах

за нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам

Такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - 340 гривен.