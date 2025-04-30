Водіям загрожує штраф за червоні фари: що треба знати

За встановлення на авто світлових приладів, які не відповідають технічним вимогам, водіїв можуть оштрафувати. Йдеться, зокрема, про неправильний колір фар або поворотників.

Поліція продовжує притягувати до відповідальності порушників. Один із прикладів - випадок у Боярці на вулиці Магістральній. Інспектори зупинили Volkswagen Jetta, у якого задні покажчики повороту були червоного кольору. На водія склали постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП, що передбачає штраф у розмірі 340 гривень.

Керування автомобілем із неправильно встановленими світловими приладами - порушення, за яке водіям загрожує штраф. Це стосується зміни кольору фар чи покажчиків повороту, що не відповідає вимогам конструкції транспортного засобу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні водіїв попереджають про штрафи за паркування на газонах, тротуарах та в інших заборонених місцях. Згідно з Правилами дорожнього руху, заборонено залишати автомобілі на зелених зонах, велодоріжках, перед сміттєвими контейнерами, а також на тротуарах. Порушення цих правил може призвести до штрафів у розмірі від 255 до 680 гривень, а в окремих випадках - до евакуації транспортного засобу. ​

Також ми розповідали, що в Україні їздити на авто без бампера заборонено, якщо він передбачений конструкцією. У разі поломки дозволено доїхати лише до місця стоянки або ремонту з увімкненою аварійкою. За порушення - штраф 340 гривень, повторне протягом року - до 1700 гривень, позбавлення прав або адмінарешт.

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