Водителям грозит штраф за красные фары: что надо знать

За установку на авто световых приборов, которые не соответствуют техническим требованиям, водителей могут оштрафовать. Речь идет, в частности, о неправильном цвете фар или поворотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области .

Управление автомобилем с неправильно установленными световыми приборами - нарушение, за которое водителям грозит штраф. Это касается изменения цвета фар или указателей поворота, что не соответствует требованиям конструкции транспортного средства.

Согласно подпункту 31.4.3.а Правил дорожного движения Украины, эксплуатация автомобиля запрещена, если количество, тип, цвет, размещение или режим работы внешних световых приборов не соответствуют заводским параметрам.

Полиция продолжает привлекать к ответственности нарушителей. Один из примеров - случай в Боярке на улице Магистральной. Инспекторы остановили Volkswagen Jetta, у которого задние указатели поворота были красного цвета. На водителя составили постановление по ч. 1 ст. 121 КУоАП, предусматривающее штраф в размере 340 гривен.

В патрульной полиции напоминают: менять световые приборы без соблюдения технических требований запрещено.