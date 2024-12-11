Водіям варто знати: 8 предметів, які потрібно покласти у багажник узимку

Частина аксесуарів, про які йтиметься далі, допоможе водієві не стільки у дорозі, скільки перед початком поїздки, тому вони будуть корисними всім без винятку автомобілістам – навіть тим, хто пересувається виключно доглянутими вулицями великого міста. Врахуйте це, коли будете редагувати наш список.

Також певні речі з зимової комплектації знадобляться у першу чергу водіям, які звикли виходити зі проблемної ситуації власними силами. При тому що в деяких зимових ситуаціях іншого варіанту може і не бути.

Що придбати для машини на зиму

Строго кажучи, деякі з цих аксесуарів бажано мати в машині цілий рік, не тільки взимку. З іншого боку, про такі банальні речі, як щітка і шкребок, ми говоримо тільки для того, щоб вказати про їхні особливості. Отже, якщо ви ще не відчули зиму у своїй водійській практиці, покладіть у багажник такі предмети – є дуже велика ймовірність, що вони вам знадобляться.

- Рукавички. Все, що ми робимо взимку біля машини, є неприємним для наших рук – тому краще, щоб ваші рукавички були шкіряні чи замшеві, тобто щільні, міцні і більш-менш вологостійкі.

- Розморожувач скла (дефростер). Чарівна рідина у пляшці з розпилювачем прискорить видалення льоду і мерзлого снігу з вікон. Таке неприємне явище останніми роками стало типовим для українських зим. Цим же препаратом можна розморозити вкриті кригою дверні ручки та кнопки.

- Щітка. Обираючи щітку для снігу, візьміть до уваги висоту і ширину вашої машини. І якщо вам дорогий стан лакофарбового покриття, обирайте щітку з м’якою, розпушеною на кінцях щетиною – вона не буде залишати на лаку мікроподряпини.

- Кабелі для підкурювання. Не всі автомобілісти володіють технологією запуску авто від акумулятора-донора, хоча в цьому немає нічого хитрого. Тільки майте на увазі, що стартовий кабель не має бути дешевим, з тонкими дротами і кволими затискувачами-крокодилами.

- Шкребок. Взагалі-то сучасне автомобільне скло буває, як кажуть механіки, надто "м’яким", і механічними інструментами здирати лід з нього не рекомендується, особливо з лобового. Але для бокових вікон це цілком припустимо. Найбільш правильний шкребок – з міцним, але вкритим гумою лезом.

- Лопата. Взимку буде корисною не саперна і не складна туристична лопатка, а широка і совкоподібна – щоб нею можна було відкидати сніг. Власне, цей інструмент буде в нагоді не кожному автомобілісту, але якщо ви хоча б іноді виїжджаєте за місто на дороги місцевого значення, тримайте лопату хоча б в гаражі чи вдома.

- Ліхтарик. Взимку світловий день короткий, тому ліхтарик в автомобілі або поряд з ним час від часу буде затребуваним. Майте на увазі, що модель на звичайних батарейках – найменш бажаний варіант, адже вони мають звичку "вмирати" в мороз. Більш цікавим можна вважати ліхтар, що підзаряджається від гнізда підкурювача або від вбудованого міні-генератора з ручкою.

- Буксирувальний трос. Навіть якщо у вашому багажнику вже є "черговий" трос, швидше за все для деяких зимових ситуацій він не буде придатним. Якщо колись на заміській дорозі вам знадобиться буксир для визволення з замету, багнюки чи засніженого узбіччя, трос має бути по-справжньому міцним.

Коротко

Добре це чи погано, але останніми роками українські зими стали м’якими і малосніжними. Але це не повинно нас заспокоювати, адже і кількох по-справжньому зимових днів на місяць буває достатньо, щоб отримати повний набір зимових пригод. Про це треба пам‘ятати щоразу, коли календарною зимою ви від’їжджаєте від дому.