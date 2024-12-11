Водителям следует знать: 8 предметов, которые нужно положить в багажник зимой

Часть аксессуаров, о которых пойдет речь, поможет водителю не столько в пути, сколько перед началом поездки, поэтому они будут полезны всем без исключения автомобилистам – даже тем, кто передвигается исключительно по ухоженным улицам большого города. Учтите это, когда будете редактировать наш список.

Также некоторые вещи по зимней комплектации понадобятся в первую очередь водителям, привыкшим выходить из проблемной ситуации собственными силами. При том, что в некоторых зимних ситуациях другого варианта может и не быть.

Что купить для машины на зиму

Строго говоря, некоторые из этих аксессуаров желательно иметь в машине целый год, не только зимой. ощутили зиму в своей водительской практике, положите в багажник такие предметы – очень велика вероятность, что они вам понадобятся.

- перчатки. Все, что мы делаем зимой у машины, неприятно для наших рук – поэтому лучше, чтобы ваши перчатки были кожаные или замшевые, то есть плотные, прочные и более или менее влагостойкие.

- размораживатель стекла (дефростер) . Волшебная жидкость в бутылке с распылителем ускорит удаление льда и мерзлого снега из окон. Такое неприятное явление в последние годы стало типичным для украинских зим. Этим же препаратом можно разморозить покрытые льдом дверные ручки и кнопки.

- щетка. Выбирая щетку для снега, примите во внимание высоту и ширину вашей машины. И если вам дорогостоящее состояние лакокрасочного покрытия, выбирайте щетку с мягкой, разрыхленной на концах щетиной – она не будет оставлять на лаке микроцарапины.

- кабели для подкуривания . Не все автомобилисты владеют технологией запуска авто от аккумулятора-донора, хотя в этом нет ничего хитрого. Только имейте в виду, что стартовый кабель не должен быть дешевым, с тонкой проволокой и хилыми зажимами-крокодилами.

- Скребок . Вообще-то современное автомобильное стекло бывает, как говорят механики, слишком "мягким", и механическими инструментами сдирать лед с него не рекомендуется, особенно с лобового. Но для боковых окон это вполне допустимо. Наиболее правильный скребок – с крепким, но покрытым резиной лезвием.

- Лопата . Зимой будет полезна не саперная и не сложная туристическая лопатка, а широкая и совковидная – чтобы ею можно было отбрасывать снег. Собственно этот инструмент пригодится не каждому автомобилисту, но если вы хотя бы иногда выезжаете за город на дороги местного значения, держите лопату хотя бы в гараже или дома.

- Фонарик . Зимой световой день короткий, поэтому фонарик в автомобиле или рядом с ним время от времени будет востребован. Имейте в виду, что модель на обычных батарейках – наименее желанный вариант, ведь у них есть привычка "умирать" в мороз. Более интересным можно считать фонарь, подзаряжаемый от гнезда подкуривателя или от встроенного мини-генератора с ручкой.

- буксировочный трос. Даже если в вашем багажнике уже есть "очередной" трос, скорее всего, для некоторых зимних ситуаций он не будет пригоден. Если когда-нибудь на загородной дороге вам понадобится буксир для освобождения из сугроба, грязи или заснеженной обочины, трос должен быть по-настоящему крепким.

Кратко

Хорошо это или плохо, но в последние годы украинские зимы стали мягкими и малоснежными. Но это не должно нас успокаивать, ведь и нескольких по-настоящему зимних дней в месяц бывает достаточно, чтобы получить полный набор зимних приключений. Об этом нужно помнить всякий раз, когда календарной зимой вы уезжаете от дома.