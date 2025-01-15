Водіям назвали 12 місць, де категорично заборонено паркуватися

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи випишуть водію штраф за зупинку авто в неналежному місці тривалістю менш як 5 хвилин.

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