Водіям назвали 12 місць, де категорично заборонено паркуватися

Водіям в Україні нагадали про правила паркування транспортних засобів і перелік локацій, на яких зупинка машин є забороненою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Харківської області у Facebook.
Нагадуючи про правила паркування транспортних засобів, у патрульній поліції згадали про пункт 15.9 правил дорожного руху (ПДР).
Згідно з ним, зупинка в Україні забороняється:
"Будьте уважні за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху та поважайте одне одного", - підсумували правоохоронці.
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
Зазначимо, що згідно з частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), громадян можуть покарати:
Такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи випишуть водію штраф за зупинку авто в неналежному місці тривалістю менш як 5 хвилин.
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