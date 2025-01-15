Водителям назвали 12 мест, где категорически запрещено парковаться

Напомним, ранее мы рассказывали, выпишут ли водителю штраф за остановку авто в неположенном месте продолжительностью менее 5 минут.

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