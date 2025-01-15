Водителям назвали 12 мест, где категорически запрещено парковаться

Водителям в Украине напомнили о правилах парковки транспортных средств и перечне локаций, на которых остановка машин является запрещенной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области в Facebook.
Напоминая о правилах парковки транспортных средств, в патрульной полиции вспомнили о пункте 15.9 правил дорожного движения (ПДД).
Согласно ему, остановка в Украине запрещается:
"Будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга", - подытожили правоохранители.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
Отметим, что согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях(КУоАП), граждан могут наказать:
Такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - 340 гривен.
Напомним, ранее мы рассказывали, выпишут ли водителю штраф за остановку авто в неположенном месте продолжительностью менее 5 минут.
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