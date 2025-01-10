Водіям нагадали важливе правило, про яке багато хто забуває

Під час руху водії мають завчасно подавати сигнали про свої наміри, використовуючи покажчики повороту або жест рукою. Правоохоронці нагадують про важливість цього правила.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Херсонської області.
Правоохоронці зазначають, що у населених пунктах сигнал про намір повернути потрібно подати за 50-100 метрів до початку маневру, поза межами населених пунктів – за 150-200 метрів. Після завершення маневру подавання сигналу слід негайно припинити.
Сигнали світловими покажчиками повороту або рукою потрібно подавати в таких випадках:
Водночас сигнал заборонено подавати, якщо це може бути незрозумілим для інших учасників дорожнього руху.
Варто пам’ятати, що попереджувальний сигнал не дає водієві пріоритету і не звільняє від необхідності дотримання запобіжних заходів. Безпека на дорозі залежить від злагодженості дій усіх учасників руху.
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