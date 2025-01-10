Водителям напомнили важное правило, о котором многие забывают

Правоохранители отмечают, что в населенных пунктах сигнал о намерении повернуть нужно подать за 50-100 метров до начала маневра, за пределами населенных пунктов - за 150-200 метров. После завершения маневра подачу сигнала следует немедленно прекратить.

Сигналы световыми указателями поворота или рукой нужно подавать в таких случаях:

перед началом движения или остановкой

перед перестроением, поворотом или разворотом

В то же время сигнал запрещено подавать, если это может быть непонятным для других участников дорожного движения.

Стоит помнить, что предупредительный сигнал не дает водителю приоритета и не освобождает от необходимости соблюдения мер предосторожности. Безопасность на дороге зависит от слаженности действий всех участников движения.