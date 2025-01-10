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Водителям напомнили важное правило, о котором многие забывают

Фото: Указатель поворота (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Во время движения водители должны заблаговременно подавать сигналы о своих намерениях, используя указатели поворота или жест рукой. Правоохранители напоминают о важности этого правила.

Правоохранители отмечают, что в населенных пунктах сигнал о намерении повернуть нужно подать за 50-100 метров до начала маневра, за пределами населенных пунктов - за 150-200 метров. После завершения маневра подачу сигнала следует немедленно прекратить.

Сигналы световыми указателями поворота или рукой нужно подавать в таких случаях:

  • перед началом движения или остановкой
  • перед перестроением, поворотом или разворотом

В то же время сигнал запрещено подавать, если это может быть непонятным для других участников дорожного движения.

Стоит помнить, что предупредительный сигнал не дает водителю приоритета и не освобождает от необходимости соблюдения мер предосторожности. Безопасность на дороге зависит от слаженности действий всех участников движения.

РБК-Украина ранее писало, что теперь штрафы, полученные через камеры автофиксации, будут сопровождаться не только текстовыми деталями, но и фото и видео нарушения. Все эти данные будут отображаться в приложении "Дія". Это позволит четко определить место происшествия и поможет лучше понять ситуацию.

Мы также рассказывали, что водители, которые нарушают правила дорожного движения, должны знать, когда нужно оплатить штраф, чтобы избежать дополнительных расходов. Закон предусматривает 15 дней для уплаты штрафа за административное правонарушение. Это поможет избежать риска недоразумений или ошибок со стороны уполномоченных лиц.

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