Штрафи за порушення ПДР: що варто знати, щоб не платити двічі
Водіям, які порушують правила дорожнього руху (ПДР), необхідно знати строки сплати штрафів, щоб уникнути зайвих витрат. На оплату штрафу за адміністративне правопорушення законом передбачено 15 днів.
Про це РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.
Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, цей термін починає відраховуватися з моменту отримання порушником постанови про накладення штрафу. Однак адвокатка радить не відкладати оплату на останній день.
Вона рекомендує сплачувати штраф протягом 15 днів із дня винесення постанови. Це допоможе уникнути ризику непорозумінь чи помилок з боку уповноважених осіб.
Чим загрожує прострочення
Якщо штраф не буде сплачено вчасно, він може бути направлений на примусове виконання. У такому випадку:
- розмір штрафу подвоюється
- додаються витрати виконавця, які доведеться сплатити
"Помилки з боку відповідних органів трапляються навіть без зловмисного наміру. Постанову можуть направити до виконавчої служби передчасно, і людині доведеться оскаржувати дії виконавця. Це забирає час і кошти, хоча в результаті штраф можна зменшити до початкового розміру", – пояснює адвокатка.
Як уникнути проблем
Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, Олена Воронкова радить сплатити штраф якнайшвидше після отримання постанови, а також зберігати документи, які підтверджують оплату.
У разі помилкових дій виконавчих органів потрібно звертатися до суду для оскарження. Ці дії можна оскаржити, а штраф зменшити до одного розміру, але це все потребує часу та матеріальних витрат.
Нагадаємо, керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння в Україні карається суворими штрафами та іншими обмеженнями, спрямованими на підвищення безпеки на дорогах. Нетверезий водій становить загрозу не лише для себе, а й для інших учасників дорожнього руху. У випадках, коли факт керування напідпитку підтверджується, на порушника накладають значний штраф, а також можуть позбавити права керування автомобілем. РБК-Україна розповідало, які штрафи передбачені для водіїв в Україні за водіння у нетверезому стані.
Також ми писали, що в Україні водіям заборонено користуватися мобільними телефонами за кермом. За порушення цього правила передбачено штраф у розмірі 510 гривень. У разі, якщо це призводить до небезпечних ситуацій для інших учасників руху, штраф може збільшитися до 1445 гривень, а також можливе позбавлення водійських прав на термін до одного року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.