Водіям нагадали про штраф за популярне порушення: карають навіть через пасажирів

Використання ременів безпеки - важливий елемент водіння, який допомагає уникнути серйозних травм під час аварії. Не забувати про них обов'язково потрібно як водіям, так і пасажирам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Харківської області у Facebook.

Від чого захищають ремені безпеки в авто

Правоохоронці розповіли, що у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), ремені безпеки можуть значно зменшити тиск на грудну клітку водія та пасажирів.

Це зменшує ризик травматичних ушкоджень внутрішніх органів.

Крім того, вони допомагають уникнути травм голови та обличчя, що можуть виникнути внаслідок ударів об тверді предмети:

кермо;

приладову дошку;

двері автомобіля.

Чи потрібно пристібатись на задньому сидінні

Згідно з чинним законодавством України, використання ременів безпеки є обов'язковим як для водія, так і для всіх пасажирів транспортного засобу.

Отже, пристібатись потрібно всім, хто перебуває у салоні авто - як на передніх сидіннях, так і на задніх.

Яким може бути покарання за порушення

Порушення правил користування ременями безпеки тягне за собою адміністративне покарання.

Згідно з частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, за непристебнутий ремінь водіям і пасажирам в Україні світить штраф у розмірі 510 гривень.

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)