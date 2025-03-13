Водителям напомнили о штрафе за популярное нарушение: наказывают даже из-за пассажиров

Использование ремней безопасности - важный элемент вождения, помогающий избежать серьезных травм во время аварии. Не забывать о них обязательно нужно как водителям, так и пассажирам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

От чего защищают ремни безопасности в авто

Правоохранители рассказали, что в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), ремни безопасности могут значительно уменьшить давление на грудную клетку водителя и пассажиров.

Это уменьшает риск травматических повреждений внутренних органов.

Кроме того, они помогают избежать травм головы и лица, которые могут возникнуть в результате ударов о твердые предметы:

руль;

приборную доску;

двери автомобиля.

Нужно ли пристегиваться на заднем сиденье

Согласно действующему законодательству Украины, использование ремней безопасности является обязательным как для водителя, так и для всех пассажиров транспортного средства.

Следовательно, пристегиваться нужно всем, кто находится в салоне авто - как на передних сиденьях, так и на задних.

Каким может быть наказание за нарушение

Нарушение правил пользования ремнями безопасности влечет за собой административное наказание.

Согласно части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, за непристегнутый ремень водителям и пассажирам в Украине светит штраф в размере 510 гривен.

Пост правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)