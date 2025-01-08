Водіям нагадали, що загрожує за порушення головного правила на дорозі

Патрульна поліція Київської області нагадала водіям про базове та елементарне правило дорожнього руху, яке не лише допомагає уникнути дорожньо-транспортних пригод (ДТП), але й може вберегти гаманець.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
"Базове та елементарне правило дорожнього руху, яке знають усі: на заборонний сигнал світлофора - зупинись", - наголосили у патрульній поліції.
Уточнюється, що не всі водії, на жаль, дотримуються цього правила, тож правоохоронці часто виявляють таке порушення й притягають керманичів-порушників до відповідальності.
Як приклад патрульні опублікували відео, на якому зафіксовано кілька випадків таких порушень (на вулиці Київський Шлях у місті Бориспіль), між якими минуло всього 10 хвилин.
В обох випадках поліція:
Зазначимо, що санкція цієї статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), передбачає штраф у розмірі 510 гривень.
"Однак подібне порушення може призвести до серйозних наслідків - дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, або й загиблими", - додали патрульні й закликали усіх учасників дорожнього руху:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли водії можуть попасти на штраф через пішоходів.
Крім того, поліція нагадала водіям важливе правило, що допоможе уникнути ДТП і штрафу.
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