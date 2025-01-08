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Водіям нагадали, що загрожує за порушення головного правила на дорозі

За порушення ПДР водіям можуть виписати штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Патрульна поліція Київської області нагадала водіям про базове та елементарне правило дорожнього руху, яке не лише допомагає уникнути дорожньо-транспортних пригод (ДТП), але й може вберегти гаманець.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Про яке правило дорожнього руху йдеться

"Базове та елементарне правило дорожнього руху, яке знають усі: на заборонний сигнал світлофора - зупинись", - наголосили у патрульній поліції.

Уточнюється, що не всі водії, на жаль, дотримуються цього правила, тож правоохоронці часто виявляють таке порушення й притягають керманичів-порушників до відповідальності.

Як приклад патрульні опублікували відео, на якому зафіксовано кілька випадків таких порушень (на вулиці Київський Шлях у місті Бориспіль), між якими минуло всього 10 хвилин.

В обох випадках поліція:

  • зупинила водіїв транспортних засобів
  • провела профілактичні бесіди
  • винесла постанови за частиною 2 статті 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП

Зазначимо, що санкція цієї статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), передбачає штраф у розмірі 510 гривень.

"Однак подібне порушення може призвести до серйозних наслідків - дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, або й загиблими", - додали патрульні й закликали усіх учасників дорожнього руху:

  • берегти себе
  • дотримуватись ПДР
  • не ігнорувати сигнали світлофора

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли водії можуть попасти на штраф через пішоходів.

Крім того, поліція нагадала водіям важливе правило, що допоможе уникнути ДТП і штрафу.

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