Водіям нагадали, що загрожує за порушення головного правила на дорозі

Про яке правило дорожнього руху йдеться

"Базове та елементарне правило дорожнього руху, яке знають усі: на заборонний сигнал світлофора - зупинись", - наголосили у патрульній поліції.

Уточнюється, що не всі водії, на жаль, дотримуються цього правила, тож правоохоронці часто виявляють таке порушення й притягають керманичів-порушників до відповідальності.

Як приклад патрульні опублікували відео, на якому зафіксовано кілька випадків таких порушень (на вулиці Київський Шлях у місті Бориспіль), між якими минуло всього 10 хвилин.

В обох випадках поліція:

зупинила водіїв транспортних засобів

провела профілактичні бесіди

винесла постанови за частиною 2 статті 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП

Зазначимо, що санкція цієї статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), передбачає штраф у розмірі 510 гривень.

"Однак подібне порушення може призвести до серйозних наслідків - дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, або й загиблими", - додали патрульні й закликали усіх учасників дорожнього руху: