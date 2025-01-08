RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Водителям напомнили, что грозит за нарушение главного правила на дороге

За нарушение ПДД водителям могут выписать штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Патрульная полиция Киевской области напомнила водителям о базовом и элементарном правиле дорожного движения, которое не только помогает избежать дорожно-транспортных происшествий (ДТП), но и может уберечь кошелек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

О каком правиле дорожного движения идет речь

"Базовое и элементарное правило дорожного движения, которое знают все: на запрещающий сигнал светофора - остановись", - отметили в патрульной полиции.

Уточняется, что не все водители, к сожалению, придерживаются этого правила, поэтому правоохранители часто выявляют такое нарушение и привлекают водителей-нарушителей к ответственности.

В качестве примера патрульные опубликовали видео, на котором зафиксировано несколько случаев таких нарушений (на улице Киевский Шлях в городе Борисполь), между которыми прошло всего 10 минут.

В обоих случаях полиция:

  • остановила водителей транспортных средств
  • провела профилактические беседы
  • вынесла постановления по части 2 статьи 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП

Отметим, что санкция этой статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), предусматривает штраф в размере 510 гривен.

"Однако подобное нарушение может привести к серьезным последствиям - дорожно-транспортному происшествию с пострадавшими или погибшими", - добавили патрульные и призвали всех участников дорожного движения:

  • беречь себя
  • соблюдать ПДД
  • не игнорировать сигналы светофора

 

Напомним, ранее мы рассказывали, когда водители могут попасть на штраф из-за пешеходов.

Кроме того, полиция напомнила водителям важное правило, которое поможет избежать ДТП и штрафа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДРАвтомобильное движениеСоветы водителямШтрафы