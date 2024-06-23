Водіям нагадали, за яке поширене порушення можуть забрати авто

Яке покарання за порушення правил руху через залізничний переїзд

Стаття 123 Адміністративного кодексу України визначає, що за порушення правил руху через залізничний переїзд на водія накладають штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

За в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений, призначають:

накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого

або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого

Якщо правила переїзду порушив водій-перевізник, або ж порушення відбулося під час транспортування піронебезпечних вантажів, то покарання може бути наступним:

позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого

або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого

Яких правил дотримуватися при перетині залізничних переїздів

Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах.

На залізничному переїзду водій зобов'язаний керуватися вказівками та сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками та дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд.

Коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед дорожньою розміткою (стоп-лінією), дорожнім знаком "Стоп" (проїзд без зупинки заборонений), шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити сигнали. У випадку, якщо засобів організації дорожнього руху нема, потрібно зупинитись не ближче 10 м до найближчої рейки.

Якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг руху, то переїзд дозволяється лише в один ряд.

Рух через переїзд забороняється, якщо: