Водителям напомнили, за какое распространенное нарушение могут забрать авто

Переезд железнодорожных путей является зоной повышенного риска для водителей и их пассажиров. Нарушение правил ПДД в этом случае несет гораздо более серьезное наказание, чем просто штраф.
РБК-Украина рассказывает, как накажут водителя за нарушение правил пересечения путей.
Статья 123 Административного кодекса Украины определяет, что за нарушение правил движения через железнодорожный переезд водителю дают штраф в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн).
За въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, назначают:
Если правила переезда нарушил водитель-перевозчик или нарушение произошло во время транспортировки пироопасных грузов, то наказание может быть следующим:
Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только на железнодорожных переездах.
На железнодорожном переезде водитель обязан руководствоваться указаниями и сигналами дежурного по переезду, положением шлагбаума, световой и звуковой сигнализацией, дорожными знаками и дорожной разметкой, а также убедиться в том, что поезд не приближается.
Когда движение по железнодорожному переезду запрещено, водитель должен остановиться перед дорожной разметкой (стоп-линией), дорожным знаком "Стоп" (проезд без остановки запрещен), шлагбаумом или светофором так, чтобы видеть сигналы. В случае, если средств организации дорожного движения нет, нужно остановиться не ближе, чем за 10 м к ближайшему рельсу.
Если перед переездом отсутствует дорожная разметка или дорожные знаки, определяющие количество полос движения, то переезд разрешается только в один ряд.
Движение через переезд запрещается, если:
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При подготовке публикации использовали материалы: ПДД и Административный Кодекс Украины.
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