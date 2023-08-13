Водій автобуса заснув під час руху. В Австрії сталась смертельна ДТП з українцями

В суботу, 12 серпня, у напрямку до Відня на автодорозі між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен сталася смертельна ДТП з українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Як розповів голова МЗС Польщі Павел Яблонський, згідно з даними австрійських правоохоронців, мікроавтобус, який потрапив в ДТП мав польські реєстраційні номери. В транспорті їхали українці, громадян Польщі в ньому не було.

Також Яблонський додав, що посольству України одразу передали інформацію про трагедію після встановлення громадянства загиблих.

Зазначається, що аварія сталась через те, що водій мікроавтобуса заснув на декілька секунд внаслідок чого автотранспорт перекинувся, пробив поручні мосту та впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під трасою.

В аварії загинули четверо дітей:

двоє дорослих;

двоє дітей. Одному було кілька місяців, іншому - 3 роки.

Також в мікроавтобусі їхали ще троє пасажирів та одна дитина, яка отримала легкі травми.