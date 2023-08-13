ua en ru
Нд, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Водій автобуса заснув під час руху. В Австрії сталась смертельна ДТП з українцями

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Неділя 13 серпня 2023 11:50
Водій автобуса заснув під час руху. В Австрії сталась смертельна ДТП з українцями Фото: в Австрії сталась смертельна ДТП з українцями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В суботу, 12 серпня, у напрямку до Відня на автодорозі між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен сталася смертельна ДТП з українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Як розповів голова МЗС Польщі Павел Яблонський, згідно з даними австрійських правоохоронців, мікроавтобус, який потрапив в ДТП мав польські реєстраційні номери. В транспорті їхали українці, громадян Польщі в ньому не було.

Також Яблонський додав, що посольству України одразу передали інформацію про трагедію після встановлення громадянства загиблих.

Зазначається, що аварія сталась через те, що водій мікроавтобуса заснув на декілька секунд внаслідок чого автотранспорт перекинувся, пробив поручні мосту та впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під трасою.

В аварії загинули четверо дітей:

  • двоє дорослих;
  • двоє дітей. Одному було кілька місяців, іншому - 3 роки.

Також в мікроавтобусі їхали ще троє пасажирів та одна дитина, яка отримала легкі травми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в у Бориспільському районі Київської області нещодавно легкове авто зіштовхнулося з автобусом, внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Австрія
NEWS
Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT
Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"