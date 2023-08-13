Водитель автобуса уснул во время движения. В Австрии произошло смертельное ДТП с украинцами
В субботу, 12 августа, в направлении Вены на автодороге между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен произошло смертельное ДТП с украинцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Как рассказал глава МИД Польши Павел Яблонский, согласно данным австрийских правоохранителей, микроавтобус, который попал в ДТП имел польские регистрационные номера. В транспорте ехали украинцы, граждан Польши в нем не было.
Также Яблонский добавил, что посольству Украины сразу передали информацию о трагедии после установления гражданства погибших.
Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса заснул на несколько секунд в результате чего автотранспорт перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая пролегала под трассой.
В аварии погибли четверо детей:
- двое взрослых;
- двое детей. Одному было несколько месяцев, другому - 3 года.
Также в микроавтобусе ехали еще трое пассажиров и один ребенок, который получил легкие травмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Бориспольском районе Киевской области недавно легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего пострадали девять человек.
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