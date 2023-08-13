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Водитель автобуса уснул во время движения. В Австрии произошло смертельное ДТП с украинцами

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Воскресенье 13 августа 2023 11:50
Водитель автобуса уснул во время движения. В Австрии произошло смертельное ДТП с украинцами Фото: в Австрии произошло смертельное ДТП с украинцами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В субботу, 12 августа, в направлении Вены на автодороге между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен произошло смертельное ДТП с украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Как рассказал глава МИД Польши Павел Яблонский, согласно данным австрийских правоохранителей, микроавтобус, который попал в ДТП имел польские регистрационные номера. В транспорте ехали украинцы, граждан Польши в нем не было.

Также Яблонский добавил, что посольству Украины сразу передали информацию о трагедии после установления гражданства погибших.

Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса заснул на несколько секунд в результате чего автотранспорт перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая пролегала под трассой.

В аварии погибли четверо детей:

  • двое взрослых;
  • двое детей. Одному было несколько месяцев, другому - 3 года.

Также в микроавтобусе ехали еще трое пассажиров и один ребенок, который получил легкие травмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Бориспольском районе Киевской области недавно легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего пострадали девять человек.

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