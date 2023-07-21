Водив односельчан на "розстріли". У Миколаївській області затримали колаборанта

У Миколаївській області Служба безпеки України затримала колаборанта, який під час окупації водив своїх односельчан на "розстріли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За даними СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, який на період тимчасової окупації регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його включили до складу каральних загонів РФ, які робили "облави" на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам.

За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах. Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою "інсценування розстрілів": людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості.

Зазначається, що таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації.

Співробітники СБУ отримали покази від семи потерпілих, які постраждали від подібних знущань.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Колаборанти в Україні

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборанта, який "зливав" на Telegram-бот ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом. Зокрема, позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Так, зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

Також Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області", та брав участь у каральних рейдах проти проукраїнських партизанів.