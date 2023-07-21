Водил односельчан на "расстрелы". В Николаевской области задержали коллаборанта

В Николаевской области Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который во время оккупации водил своих односельчан на "расстрелы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным СБУ, злоумышленником оказался местный житель, который в период временной оккупации региона поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

За это его включили в состав карательных отрядов РФ, производивших "облавы" на участников движения сопротивления. Украинских патриотов похищали, отвозили в застенки и подвергали жестоким пыткам.

По материалам следствия, фигурант принимал непосредственное участие в этих преступлениях. Установлено, что он помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью "инсценирования расстрелов": людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и производили выстрелы в опасной близости.

Отмечается, что таким образом оккупанты пытались склонить украинцев к сотрудничеству или к предоставлению секретной информации.

Сотрудники СБУ получили показы от семи потерпевших, пострадавших от подобных издевательств.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Коллаборанты в Украине.

Напомним, ранее СБУ задержала коллаборанта, который "сливал" на Telegram-бот ФСБ РФ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. В частности позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Так, злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

Также Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, входившего в состав оккупационного "главного управления МВД РФ в Запорожской области", и участвовал в карательных рейдах против проукраинских партизан.