Водителям разрешат вместо прав ездить со смартфоном

Кабинет министров на заседании 23 октября принял ряд решений, которые позволят запустить некоторые он-лайн-услуги. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отметил премьер, одними из первых элементов "государства в смартфоне" будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже вскоре в рамках проекта "Дія" заработает мобильное приложение с этими услугами.

"Это значит, что абсолютно все водители могут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта. Это на первом этапе. Потом сделаем так, что и невладельцы автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении", - сказал глава правительства.

"Наша цель - до 2024 года все услуги перевести в он-лайн", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", административными услугами в онлайн пользовались только 5% граждан Украины.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в начале 2019 года больше половины украинцев (55%) уже имели такой девайс, как смартфон, тогда как 45% пока им не обзавелись.