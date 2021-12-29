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В водительских удостоверениях появилась новая отметка: придется ли менять старые документы

Автор: Мария Кучерявец

Украинцам, которые ранее сдавали экзамен на авто с автоматической коробкой передач, объяснили, нужно ли менять водительское удостоверение на новое. Такое нововведение владельцев старых документов касаться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве поясняют, что отныне в удостоверении водителя будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Таким образом, с ней водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.

"Что характерно, изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее", - отмечают в МВД.

Напомним, в ноябре стало известно о том, что в Украине планируют обновить водительские удостоверения.

Добавим, со вчера, с 28 декабря, в Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения. Отныне в них будет указываться с какой коробкой передач был сдан практический экзамен.

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