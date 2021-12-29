В водительских удостоверениях появилась новая отметка: придется ли менять старые документы

В ведомстве поясняют, что отныне в удостоверении водителя будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Таким образом, с ней водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.

"Что характерно, изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее", - отмечают в МВД.