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У водійських посвідченнях з'явилася нова відмітка: чи доведеться міняти старі документи

Автор: Марія Кучерявець

Українцям, які раніше складали іспит на авто з автоматичною коробкою передач, пояснили, чи потрібно міняти водійське посвідчення на нове. Таке нововведення власників старих документів стосуватися не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

У відомстві пояснюють, що відтепер у посвідченні водія вказуватиметься відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Таким чином, з нею водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою.

"Що характерно, зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше", - наголошують в МВС.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо про те, що в Україні планують оновити водійські посвідчення.

Додамо, від учора, з 28 грудня, в Україні почали видавати оновлені водійські посвідчення. Відтепер в них вказуватиметься з якою коробкою передач було складено практичний іспит.

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Водійське посвідчення