У водійських посвідченнях з'явилася нова відмітка: чи доведеться міняти старі документи

У відомстві пояснюють, що відтепер у посвідченні водія вказуватиметься відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Таким чином, з нею водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою.

"Що характерно, зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше", - наголошують в МВС.