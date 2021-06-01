Водители смогут получать деньги за нарушение ПДД другими участниками движения

"Мы изучили мировой опыт, когда каждый телефон в машине, если его правильно установить, фиксирует нарушение ПДД. Водителю достаточно кликнуть на экран и полиция получит информацию о нарушениях. Если нам удастся реализовать все задуманные проекты, то безопасность на дорогах Украины будет, как в Швеции ", - сказал он.

Геращенко отметил, что водителям, которые хотят помочь правоохранителям в устранении правонарушений, необходимо зарееструватися в приложении "Дія", где с помощью смартфона смогут фиксировать нарушения ПДД, совершенные другими участниками дорожного движения, и отправлять их сотрудникам полиции для составления протоколов.

По его словам, планируется, что водители, которые будут помогать полиции фиксировать нарушения, будут получать 10% от суммы штрафа, который заплатит нарушитель.

В то же время, подобного характера фиксации нарушений правил дорожного движения будут выступать как доказательство правонарушения в судах.