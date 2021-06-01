Водії зможуть отримувати гроші за порушення ПДР іншими учасниками руху

"Ми вивчили світовий досвід, коли кожен телефон у машині, якщо його правильно встановити, фіксує порушення ПДР. Водію достатньо клікнути на екран і поліція отримає інформацію про порушення. Якщо нам вдасться реалізувати всі задумані проєкти, то безпека на дорогах України буде, як у Швеції", - сказав він.

Геращенко зазначив, що водіям, які бажають допомогти правоохоронцям в усуненні правопорушень, необхідно зарєєструватися у додатку "Дія", де за допомогою смартфону матимуть змогу фіксувати порушення ПДР, вчинені іншими учасниками дорожнього руху, та відправляти їх співробітникам поліції для складання протоколів.

За його словами, планується, що водії, які будуть допомагати поліції фіксувати порушення, отримуватимуть 10% від суми штрафу, який сплатить порушник.

В той же час, подібного характеру фіксації порушень правил дорожнього руху виступатимуть як доказ правопорушення у судах.