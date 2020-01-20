Для водителей в Украине запустили новую услугу онлайн

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отныне в Украине можно регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел сообщает, что для водителей в Украине запустили новую бесплатную услугу онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ведомства.

Указано, что в Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем". Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги".

Отметим, надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которому ему не принадлежит.

Как назначить надлежащего пользователя онлайн

Указано, что заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать должным пользователем. Для этого необходимо авторизоваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированного электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID; выбрать из перечня услугу "Управление надлежащим пользователем"; ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать должным пользователем. Система выдаст деперсонифицированного информацию об автомобиле, не о его владельце.

Отмечается, что затем необходимо выбрать основание для надлежащего пользования, ввести e-mail и телефон владельца авто. Также необходимо проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, который является основанием для надлежащего пользования, а затем подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи.

"После чего владелец получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление. Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭПУ. После чего лицо, которое заказало услугу надлежащего пользователя, может видеть статус подтверждения заявки в электронном Кабинете водителя. Полный цикл предоставления услуги онлайн забирает один рабочий день", - информируют в МВД.

Сообщается, что услуга является бесплатной, а на одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС - по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен надлежащий пользователь.

Как писало РБК-Украина, в октябре сообщалось, что Кабмин принял решение, согласно которому водителям разрешат вместо прав ездить со смартфоном.

Напомним, 16 декабря стартовал тестовый запуск программы для водителей "Действие". Для того, чтобы стать участником тестирования, необходимо было иметь водительские права и техпаспорт.