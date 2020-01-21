Водії зможуть платити штрафи за порушення ПДР у додатку "Дія"

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Водії зможуть перевіряти наявність штрафів і оплачувати їх

Водії зможуть оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевіряти їх наявність у додатку "Дія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Дія" Facebook.

Як повідомляється, розробники програми, крім вже наявної можливості додати цифрові водійські посвідчення, техпаспорт і автоцивілку, готують впровадження можливості сплати та перевірки штрафів онлайн.

У програмі будуть з'являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, і зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.

Нагадаємо, 16 грудня Міністерство цифрової трансформації запустило додаток "Дія" в режимі бета-тестування.

Крім цього, ля водіїв в Україні запустили нову безкоштовну послугу онлайн. Відтепер в Україні можна реєструвати онлайн належного користувача автотранспорту.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України ініціює розгляд питання про підвищення суми штрафів за окремі порушення правил дорожнього руху. Зокрема, штраф за перевищення швидкості може вирости з 510 грн до 3400 грн.