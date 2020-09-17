Водители, продавцы и уборщицы: кого ищут работодатели Киева

Среди вакансий, которые поступили в Киевский городской центр занятости от работодателей, количественно преобладают представители рабочих профессий. Карантин существенно не повлиял на структуру вакансий в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости

По состоянию на сентябрь 2020 года наиболее востребованными в Киеве являются водители автотранспортных средств (средняя заработная плата этой категории работников - почти 15 тыс. грн), контроллеры на пассажирском транспорте (12 тыс. грн), слесари-ремонтники (11,5 тыс. грн).

Также есть спрос на воспитателей и помощников воспитателей, продавцов продовольственных товаров, рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями, уборщиков служебных помещений, кассиров торгового зала, медсестер, электромонтеров.

Постоянно есть спрос на специалистов ИТ-технологий, инженеров, бухгалтеров, врачей. Инженеры-программисты со средней зарплатой почти 30 тыс. гривен, - наиболее высокооплачиваемые вакансии в Киеве. Почти 24 тыс. гривен составит ежемесячная зарплата у главных механиков. Зарплатой в 20 тысяч гривен работодатели поощряют газосварщиков, испытателей двигателей, слесарей-сборщиков двигателей, литейщиков металлов и сплавов. Почти 19,5 тыс. гривен предлагают ведущим инженерам, 18 тыс. гривен - управляющим отделениями и електромонтажникам строительным.

С начала 2020 года столичная служба занятости помогла найти работу почти 9 тыс. безработным (в том числе более 6 тыс. - с начала действия карантина). Сейчас в базе Киевского городского центра занятости насчитывается 10318 вакансий.

В то же время, около 80% тех, кто состоит на учете - административные служащие и топ-менеджеры. Больше всего претендентов на одно свободное рабочее место - среди бывших законодателей, руководителей и менеджеров. На каждую вакансию среди них претендует 24 человека. Среди профессионалов (инженеры, экономисты, врачи и др.) на одну вакансию - 4 претендента, а среди специалистов (механики, бухгалтеры, медсестры и др.) - три. На одного квалифицированного рабочего, представителя простейших профессий и лиц без профессии приходится 1-2 вакансии.

Напомним, количество безработных в Киеве с начала карантина выросло втрое.

Отметим, по состоянию на 20 августа 2020 года статус безработного имели почти 488 тысяч украинцев. Это на 77% больше чем на эту же дату прошлого года - 276 тысяч.